Otra vez mete 'el patón': Nahuel Guzmán da positivo a Covid-19 por quinta vez

Monterrey, Nuevo León.- Una vez más, el arquero de los Tigres de la UANL, Nahuel Guzmán, arrojó positivo en la prueba del Covid-19, sin embargo, el argentino tiene la anuencia del club y de la liga para seguir con los entrenamientos y podría jugar sin problema en la siguiente jornada.

‘El Patón’ como lo conocen, está avalado por un estudio que comprueba que ya no es contagioso, pues los residuos del virus en su organismo son mínimos, por lo que no constituye un riesgo para sus compañeros o para el rival.

Nahuel ha estado envuelto en la polémica, pues desde el pasado 12 de agosto ha dado positivo a Covid-19 hasta en 5 ocasiones, aunque fue en las primeras 3 que quedó fuera de las convocatorias, y para la cuarta ocasión lo regresaron a las canchas.

Cabe mencionar que durante las jornadas que Nahuel no defendió el marco de los Tigres, los felinos, que tienen en el argentino no solo a un gran arquero sino a un capitán, no pudo conseguir la victoria.

