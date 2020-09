Caminando, Votto supera una marca de Pete Rose con los Rojos de Cincinnati

Cincinnati, Estados Unidos.- Pete Rose encabeza muchas categorías ofensivas de por vida en los Rojos, pero el domingo, Joey Votto lo superó en bases por bolas al negociar su boleto número 1,211 vistiendo el uniforme de Cincinnati.

Votto, de 37 años de edad, hizo de debut de Grandes Ligas en el 2007 y ha encabezado la Liga Nacional en cinco ocasiones, además de ser líder en porcentaje de embasarse siete veces. El viernes, superó al Salón de la Fama Barry Larkin por el quinto lugar de los Rojos en empujadas con 962.

“Tengo que cuidarme en cuanto a mis palabras y quiero ser respetuoso, pero cuando uno está jugando, al menos en mi caso, no pensará en eso hasta después”, dijo Votto. “No lo he pensado mucho en mi carrera, en cuanto a qué he hecho. Pero cuando termine de jugar, reflexionaré”.

Fuente: MLB.com