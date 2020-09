Raúl Jiménez tiene como nuevo compañero a un ex del Barcelona

View this post on Instagram

Muchas gracias Barcelona por darme la oportunidad de vivir el sueu00f1o de vestir esta camiseta, de jugar en camp nou, de aprender y disfrutar de los mejores del mundo. Gracias por hacerme crecer como jugador y como persona. Fueran 3 anos maravillosos que jamu00e1s olvidaru00e9. Agradecer a mis compau00f1eros, staff , aficiu00f3n y a todas las personas que me ayudaron desde que llegue hasta el dia de hoy. Os deseo la mejor suerte del mundo . Eternamente grato. Visca al Baru00e7a! ud83dudd35ud83dudd34