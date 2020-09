Sergio Pérez va por podio al terminar como el cuarto en la clasificación de Rusia

Sochi, Rusia.- El cuarto lugar en la clasificación del Gran Premio de Rusia, dejó oportunidad para que Sergio Pérez busque el podio en la carrera de este domingo.

En la parrilla de salida, Checo estará en la misma línea que Valtteri Bottas (Mercedes), mientras que Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes, en la Iole position) estarán en la primera.

Pérez vive sus últimos momentos en Racing Point y anticipa a dejar los mejores resultados posibles de aquí a que acabe el 2020.

Siempre quieres empujarte a ti mismo y no pensar que no tienes un trabajo para el próximo año", bromeó el tricolor. "Sólo me enfoco en esta temporada, el equipo ha hecho una gran labor, hemos estado mucho tiempo juntos y se merecen lo mejor de mí".