Gastélum: “Tenemos una deuda muy grande con la afición de Yaquis por el campeonato”

Ciudad Obregón, México.- “Hay equipos que tienen buena base de jugadores mexicanos pero no como la nuestra. Nosotros tenemos jóvenes veteranos, que son jóvenes con experiencia, que nos da una mejor estabilidad, mejores cosas a futuro y por eso no tengo la menor duda que tenemos la mejor base mexicana de la Liga”, manifestó el mánager cajemense Sergio Omar Gastélum.

Al transcurrir 12 días en el campo de entrenamiento del Club Yaquis de Obregón, el dos veces ganador a Mánager del Año por la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), comentó que ve un grupo fuerte y unido que tiene el mismo objetivo en común que es lograr el campeonato.

“Año con año soñamos con ser campeones, para eso estamos trabajando duro, porque lo estamos buscando y la prueba esta que desde que cayó el out 27 contra Mazatlán nos pusimos a trabajar después de pasar el trago amargo. Tengo la certeza que pronto se dará ese campeonato, tenemos una deuda muy grande con nuestra afición”, puntualizó el Güero Gastélum.

En los últimos días se han realizado duelos interescuadras donde se ha puesto a prueba principalmente al staff de pitcheo. Lanzadores como Octavio Acosta, Javier Arturo López, Felipe González, Edwin Fierro, Dallas Martínez, Jesús Camargo, Faustino Carrera, Marco Duarte, entre otros; han dado muestra de sus cualidades y condición, a casi dos semanas de comenzar la Temporada 2020-2021 de la LMP.



Fuente: Yaquis.com.mx