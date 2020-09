Lionel Messi se queda en el Barcelona: "Jamás iría a juicio contra el club de mi vida"

Barcelona, España.- Luego de toda la polémica que se armó sobre la posible salida de Lionel Messi del FC Barcelona, fue el mismo argentino quien confirmó su continuidad con el club español.

El delantero de 33 años concedió una entrevista en exclusiva para el medio Goal en su domicilio de Castelldefels para ofrecer su versión de los últimos acontecimientos.

Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona", explicó Messi.

Además, Messi sostuvo que este "fue un año muy complicado", en el que sufrió mucho durante los entrenamientos y los partidos, precisando que su decisión inicial de abandonar el equipo "no vino a causa del resultado ante el Bayern".

El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o me quería quedar y al final no cumplió su palabra", agregó.