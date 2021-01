Fin del vuelo; Eagles despiden al entrenador Doug Pedersen

Filadelfia, Estados Unidos.- Los Eagles de Filadelfia despidieron el lunes al entrenador en jefe Doug Pederson, menos de tres años después de llevarles a su único título del Super Bowl.

Pederson redondeó una marca de 42-37-1 en cinco temporadas. Ganó un par de títulos de división con los Eagles, además de clasificarse tres veces a los playoffs, antes del magro 4-11-1 en 2020.

Pederson se reunió con el dueño Jeffrey Lurie la semana pasada y otra vez el lunes.

“Todos estamos muy decepcionados por la temporada que hemos tenido y queremos revertir la situación, no sólo para la próxima temporada, sino también para el futuro de la franquicia", dijo Lurie en un comunicado.

La lealtad de Pederson hacia sus asistentes técnicos y los roces con la gerencia generaron conflictos, según dijo una personal al tanto de la decisión. La persona, que habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a lo sensible del tema, dijo que Pederson y el gerente general Howie Roseman no estaban en la misma sintonía en cuanto a contrataciones.

Al final, Lurie respaldó a Roseman sobre Pederson.