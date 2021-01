Demandantes reportan irregularidades en el caso de Joao Maleck tras salir en libertad

Ciudad de México.- Familiares de las personas que fallecieron en el accidente donde estuvo Joao Maleck, señalaron que el acusado salió libre debido a una serie de irregulares en el caso.

Y es que López Lucano, quien representa a Martha Álvarez, madre de María Fernanda Peña, señala que su salida fue muy rápida debido a que en menos de tres horas fue autorizada.

Según datos de la representante legal, el exfutbolista debió salir entre tres y cinco días, pues dicho proceso no es rápido de realizarse, al solicitar que se retome.

Tenía que fiarle la condición de presentarse a firmar de manera periódica, la condición de no salir del país o no salir incluso del estado, cosa que no sucedió y es lo que hoy nos ocupa, pues prácticamente no hay una restricción de libertad al señor; es decir, él tiene una serie de condicionantes que se comprometen en un acuerdo,y que debe de dar cumplimiento", añadió.