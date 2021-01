‘Piojo’ Herrera: “La gente dice puras mama... al momento de exigir refuerzos”

Ciudad de México, México.- Luego de su salida del cuadro azulcrema, Miguel Herrera afirma que los seguidores de las Águilas del América dicen “puras mama...” al momento de pedir refuerzos bombas para el plantel.

El ‘Piojo’ compartió su postura durante una charla en el podcast 'Sin Llorar', donde Herrera explicó que los aficionados nunca piensan en los costos que implica fichar a un jugador de talla internacional.

“La gente dice: 'Traigan a Messi, a Cristiano'. Ahí estaban jodiendo todo el tiempo con que 'Traigan a Vidal, vayan por Vidal' y ni cuenta se dan, hablan puras mama...”.

“Vidal cobra lo que en México no se paga ni cerca, tiene ofertas de cinco o seis de los mejores clubes del mundo. Nada más dicen 'Traigan, traigan', pero que de su bolsa saquen el dinero”, explicó.

“A la gente le vale mad..., ellos quieren ganar sin importar quién sea entrenador o jugadores. Si hay dinero o no hay, si la economía está jodida por la pandemia o si no quieren gastar, igual les vale mad...”, añadió el ahora ex entrenador de las Águilas.