Julio Urías y su sueño de jugar en la LMP con los Tomateros de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- No es un secreto a voces que el que para muchos es el máximo exponente del beisbol mexicano de la actualidad, Julio Urías, mantiene firme su deseo de jugar en la Liga Mexicana del Pacífico con los Tomateros de Culiacán.

El pitcher abridor de los Dodgers, quien ha estado presente con Tomateros como invitado especial, ha compartido que en un futuro sí tiene contemplado presentarse frente al público mexicano, específicamente, al de su ciudad, pero sabe que ahora no es momento de buscar ese sueño ya que su prioridad es seguir conquistando logros con el equipo angelino.

"No es que no quiera jugar en mi país, pero mi prioridad es establecerme allá (Grandes Ligas), hacer mi carrera y poner los mejores números posibles", afirmó el serpentinero mexicano en entrevista con AP en enero de 2021. "Es posible que ya establecido en Grandes Ligas pueda venir a jugar a mi país. Para mí es un sueño jugar en Culiacán, pero me ponen entre la espada y la pared; yo decido que mi futuro está allá, mi carrera está allá".