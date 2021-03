El ciclismo regresa a Cajeme con el evento ‘Bakasike Bikes’

Ciudad Obregón, Sonora. México.- Todo esa listo para que se ponga en marcha la primera carrera del campeonato municipal de Cajeme MTB ‘Bakasike Bikes’.

Este es el primer gran evento que se realizará después de la pandemia para todos los amantes del ciclismo de Cajeme y de diferentes partes del estado de Sonora.

El torneo será el próximo domingo 21 de marzo en la pista Miserables MTB Track que se encuentra ubicada dentro del Rancho Agua Caliente e iniciará a las 7:00 AM.

En la conferencia de prensa para los medios, Daniel Hernández el presidente de la Liga de Ciclismo municipal dejó en claro que es un evento de primer nivel.

“Es una pista que por primera vez tendrá un torneo de esta magnitud, es un evento exclusivamente de Cajeme, además de la ‘Bakasike Bikes’, habrá dos eventos más”. Declaró el mandatario.

“Vamos a tener las medidas sanitarias que ya conocemos, cubre bocas antes y después del evento, además tendremos orden, las carreras serán por separado”.

En la presentación del torneo, el representante de la pista Miserables MTB, Miguel Ángel Zavala especificó el método que tendrá cada una de las categorías.

“Cada cierto tiempo haremos las salidas, vamos a considerar los minutos necesarios entre categoría y categoría, no queremos acumulación de personas”.

La carrera tendrá 11 categorías, la Libre, Juvenil C, Intermedio A 30+, Intermedio B 40+, Intermedio C 50+, Avanzados A 30+, Avanzados B 40+, Avanzados C 50+, Participantes A, Bulldozer y una sección nueva que es la Participantes B.

Cada una de las categorías tendrá su ganador, desde el primero hasta el quinto lugar se estarán repartiendo medallas.

Invitamos a toda la comunidad ciclista que venga, nos apoye, este evento es para ustedes, todo es ganar, ganar, fomentamos el deporte, la salud y sobre todo ponemos nuestro granito de arena en el ciclismo, a Obregón le sirve mucho tener este tipo de eventos”. Puntualizó el Presidente de la Liga de Ciclismo Daniel Hernández.

Las inscripciones están disponibles y tienen la oportunidad de formar parte de este gran evento, la convocatoria para participar se cerrará el mismo 21 de marzo minutos antes de que inicie el gran evento deportivo de Cajeme.