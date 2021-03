Defensa de Paredes refuerza sus argumentos para quedarse con los Tigres de Detroit

Detroit, Estados Unidos.- Isaac Paredes llegó al campamento primaveral de los Tigres con un título de bateo de Liga Mexicana del Pacífico con los Venados de Mazatlán en el bolsillo y la misión de ser parte del roster de Detroit para el Día Inaugural. Pero podría la defensa del joven mexicano lo que termine ayudándolo a conseguir un lugar en el equipo grande.

Aunque el sexto mejor prospecto de los Tigres (según MLB Pipeline) comenzó la pretemporada encendido al bate, el infielder de 22 años se ha enfriado durante las últimas dos semanas. No ha sido víctima tan frecuente de esos ponches que tantos problemas le dieron el año pasado, pero amaneció el miércoles bateando de 31-4 con dos bases por bolas y siete ponches esta primavera.

Es algo que el manager A.J. Hinch y la directiva de los Tigres tendrán que considerar a la hora de armar el roster para el Día Inaugural, aunque Hinch pareció inclinado a no sacar muchas conclusiones de eso.

“En mi opinión, pareciera que no sabe exactamente qué plan llevar, mientras los turnos han ido aumentando y va haciéndose out”, dijo Hinch. “Se ha vuelto paciente y se pone muy rápido en 0-2. Se ha puesto agresivo y no batea la bola temprano en la cuenta. Se ha colocado en una especie de mal momento del que eventualmente saldrá, pero ahora mismo, lo están dominando de dos formas distintas.

“La buena noticia es que no ha llevado eso al terreno a la hora de defender. Ha jugado una tremenda defensa, específicamente en la segunda base. Se ha visto muy, muy impresionante en ese aspecto. Y todos sabemos que puede batear, así que no es algo tan alarmante. Probablemente es un poco decepcionante para él no haber encontrado ese éxito estando en el medio de una competencia, pero ésa es la naturaleza de competir por un puesto y la dificultad del juego”.

Esa defensa ha convertido lo que inicialmente lucía como un experimento con él en la segunda base en una opción más realista, posiblemente con Jonathan Schoop moviéndose al lugar usual de Paredes en la tercera en algunos días, dependiendo de quién sea el abridor de los Tigres y de cuál sea la alineación rival.

Fuente: MLB.com