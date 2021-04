La NFL cambia regla en los números que portan los profesionales

Nueva York, Estados Unidos.- La Liga aceptó el cambio de regla en los números que portan los profesionales, que asemejarán a los del futbol americano colegial, ya que se verán nuevos dígitos en algunas posiciones para la temporada 2021.

Los jerseys con números de un solo dígito pueden ser usadas por corredores, defensivos, cornerbacks, receptores y alas cerradas.

Por ejemplo, los defensivos, en excepción a los de la línea, pueden usar cualquier número del 1 al 49. Anteriormente, los equineros y profundos solo podían vestirse del 20 al 49. Grandes estrellas, como Deion Sanders, Richard Sherman y Troy Polamalu, hicieron historia con estos dorsales. Mientras que los linebackers, del 40 al 59. Cómo olvidar el 52 de Ray Lewis, el 56 de Lawrence Taylor, el 50 de Mike Singletary o el 55 de Junior Seau.

Mientras que, en la parte ofensiva, se verán a los corredores, receptores y alas cerradas con números del 1 al 49 y del 80 al 89. Así como Emmitt Smith portó el 22, Barry Sanders el 20, Walter Payton el 34 y Eric Dickerson el 29, ahora los runningbacks pueden salir con cualquier número inferior.

Mientras que a los quarterbacks y pateadores no se les permitió elegir más allá del 19, los miembros de la línea ofensiva se quedará entre el 50 y 79, y los de la defensiva del 90 al 99.

Así que no se sorprenda al ver que un corredor anote un touchdown con el jersey 9, un receptor atrapar un pase con el 2, un linebacker con el 23 o un safety interceptando con el 12.Sin embargo, de acuerdo a PTT, si un jugador solicita un cambio de número para el 2021 y existe un inventario de vestimentas sin vender con su dorsal actual, debe comprar las camisetas no vendidas antes de que ocurra el cambio. (Supuestamente a precio mayorista, no minorista). Si el jugador se niega a hacerlo, puede permanecer en el número y cambiar el año siguiente, sin costo alguno.

