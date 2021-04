El municipio de Cajeme tiene contra las cuerdas al boxeo amateur; no hay apoyo para pugilistas

Ciudad Obregón, Sonora.- La falta de apoyo al boxeo amateur de Cajeme es una realidad que golpea a los pugilistas que sueñan con representar al municipio en eventos importantes.

Hoy en día, existen muchos niños y jóvenes peleadores que tienen que buscar ayuda por otro medio para poder participar en diferentes torneos, ya que el municipio no se ha interesado por este deporte.

Esmeralda Páez, presidenta de la Liga de Boxeo Amateur, junto con Misael Cabrera, Gabriel López, Alejandro Espinoza, Alberto Sandoval, Teodoro Alarcón, Manuel Cervantes y Mario Sarabia, señalaron que existe nula respuesta por parte de las autoridades deportivas hacía los eventos en los que participan.

El pasado 24 y 25 de abril en el Gimnasio Solidaridad, se llevaron a cabo las eliminatorias municipales, certamen que sirvió como filtro para obtener a la selección de peleadores que representarán a Cajeme en el estatal de boxeo del próximo 1 y 2 de mayo en Hermosillo.

Esmeralda dejó en claro que el evento que se realizó el fin de semana fue organizado por la Liga de Boxeo Amateur, ante la falta de interés del Instituto del Deporte, quien únicamente apoyó con las instalaciones.

La verdad es que no nos apoyan; en este torneo que acabamos de realizar nadie nos ayudó, nosotros tuvimos que pagar la prueba de COVID-19, solamente nos prestaron el gimnasio, el pretexto que nos ponen para no ayudar es que nos dicen que no hay dinero para apoyar al boxeo", declaró la presidenta.

La falta de apoyo no solamente es a nivel municipal; los involucrados dieron a conocer que el gobierno del estado no se preocupa por incentivar a los deportivas, ya que para el evento estatal del próximo primero y segundo de mayo, la Codeson no cubrirá los gastos de comida, pruebas de Covid-19, ni el hospedaje para los pugilistas que representarán a Cajeme en el torneo.

“Va a correr por nuestra propia cuenta los gastos; muchos de los muchachos salen a ‘botear’ y pedir dinero para poder cubrir sus gastos. Lo único que queremos es que nos apoyen, somos potencia en boxeo, ponemos el nombre de Cajeme en alto y no es justo lo que está pasando”, afirmó el entrenador Teodoro 'Tolocho' Alarcón.

Otra situación que pone en evidencia la falta de apoyo del municipio al boxeo, es la participación de los cajemenses, Gael Cabrera y Óscar Álvarez quienes compitieron en el Festival Olímpico de Boxeo que se realizó en Oaxtepec, Morelos ganando la medalla de bronce para Sonora.

Ambos peleadores acudieron a dicho evento con recursos propios, al no contar con el apoyo del municipio.

"Acaba de participar unos muchachos representando a Cajeme en el Festival Olímpico y nadie nos apoyó, todo lo pagaron ellos, con todo y eso ellos fueron los únicos que le dieron medallas a Sonora, lo único que queremos es que el estado nos apoye". Declaró Misael Cabrera Vicepresidente de la Liga de Boxeo Amateur y padre de Gael Cabrera.