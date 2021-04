'Chicharito' revienta contra el Tri: "A otros les aguantan malas temporadas, a mí no"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sincero como lo es siempre y sin el menor temor a represalias, Javier 'Chicharito' Hernández, habló sobre un par de situaciones en su vida, entre ellas su 'no llamado' a la selección desde septiembre de 2019, y es que el delantero entiende que no tuvo una buena temporada, pero que de igual manera pudo ser convocado.

Con un semblante tranquilo y por momentos esbozando una sonrisa, el delantero del LA Galaxy, habló para TUDN sobre las razones que lo han alejado de la Selección Mexicana de Futbol, de la cual es el máximo anotador histórico, y no alcanza a comprender porque ha sido prácticamente exiliado.

El máximo artillero del Tri aclaró que seguirá trabajando fuerte para tener la oportunidad de volver a vestir "la verde" y remarcó que definitivamente no se ha retirado de la selección, y que el día que eso pase todo mundo lo sabrá.

No me he retirado de la Selección. El día que no quiera, me voy a retirar o el entrenador va a saber que no quiero ir. A fin de cuentas, no estoy cerrado y también sé que la temporada pasada estuvo de la ching… y fue muy mala, pero es parte del show".