FMF va por Raúl Jiménez: Envían petición al Wolverhampton pero no hay respuesta

Ciudad de México.- A falta de semanas para la nueva fecha FIFA en la que continuará con las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022, la Federación Mexicana de Futbol ya se prepara para los compromisos que enfrentará y volverá a pujar para poder contar con Raúl Jiménez en estos partidos.

Este martes 21 de septiembre se informó que la FMF ya envió la solicitud al club del mexicano, el Wolverhampton, sin embargo, los federativos están expuestos a una nueva negativa por parte del equipo de la Premier League.

Hasta el momento, la FMF no recibió respuesta por parte de los ‘Wolves’, sin embargo, las cosas no han cambiado desde la pasada fecha FIFA, en la que el ariete hidalguense no participó con el Tri puesto que el equipo se negó a prestarlo por designios de la liga.

Será la semana próxima cuando pudiera haber una respuesta, sin embargo, lo probable es que Raúl Jiménez tampoco vea actividad en esta nueva fecha FIFA, pues México sigue en la lista roja del Reino Unido de prohibiciones de viaje por el tema del Covid-19.

¿Por qué Wolverhampton no quiere prestar a Raúl Jiménez?

La pasada fecha FIFA, el Wolverhampton le negó la salida a Raúl Jiménez para cumplir con los compromisos del Tri, puesto que de haberlo permitido, por temas protocolarios, a su regreso el delantero debía guardar aislamiento de al menos 10 días, lo que no le permitiría jugar dos partidos, y el club está intentando recuperar al futbolista tras 8 meses de ausencia.

