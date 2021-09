Caleb Plant niega insulto a la mamá de 'Canelo': "Nunca hablaría mal de una madre"

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- Todas las historias tienen más de una versión, y el boxeador norteamericano Caleb Plant dio la suya sobre lo que ocurrió el pasado martes en la primer rueda de prensa por su combate con Saúl 'Canelo' Álvarez, en el que se calentaron e intercambiaron golpes.

El primero en hablar fue el boxeador mexicano, y ante las cámaras que le dieron el espacio para hablar de lo ocurrido, 'Canelo' señaló que se calentó con Plant, pues su colega californiano no solo lo insultó a él, sino que le habría faltado al respeto al mamá del jalisciense.

Incluso 'Canelo' había posteado el video del incidente con el caption 'no hables de mi madre'.

No obstante, Caleb Plant dio su versión de los hechos y negó rotundamente que hablara mal de la mamá del 'Canelo', incluso habló de cómo el hecho de ya no tener a su madre con él no le permite ofender a la de otros.

Mi madre fue asesinada a tiros por la policía hace dos años. ¿Por qué iba a traer a la madre de alguien e incluso si no me importara un carajo, por qué abriría esa puerta solo para alguien, me diría: 'tu mamá no fue asesinada a tiros por la policía?'”

Usando de referencia la guerra, el californiano aseguró que nunca hablará mal de la madre, la esposa o los hijos de sus rivales.