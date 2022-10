¿Cuánto gana un futbolista? Exjugador revela porqué le sorprendió recibir su paga en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mauro Cejas es un futbolista argentino que muchos recordarán por su paso en varios equipos del balompié mexicano, con equipos como Tecos, Rayados de Monterrey, Pachuca, Santos Laguna, Monarcas Morelia y Puebla. Durante una entrevista con MX Sudamericana, el delantero de 37 años, quien actualmente milita en La Base, de la Segunda División de Argentina, reveló algunos detalles de su paso por la Liga MX, desde 2007 hasta 2016, destacando una anécdota de cuando recién llegó a nuestro país y pensó que le habían pagado doble porque le depositaron de manera quincenal.

En México se paga cada 15 días, el mes te lo dividen en dos, me acuerdo que llegó y me pagan el día 15 y luego me quieren pagar el día 30 y le digo a la contadora: no, no ya me pagaron y me dice: 'no Mauro, el tema es que acá pagamos por quincena'. Yo no le quería cobrar y la verdad fue un cambio, tenía 21 años y medio y pierdes el piso", mencionó.

Agregó que su principal razón para venir a jugar a México fue el económico, pues recordó que a pesar de que jugaba la Copa Libertadores con Newell's, no ganaba lo suficiente para comprarle pañales a su hijo: "Yo ganaba cinco mil pesos y vivía momentos difíciles; cuando sale la oportunidad en México, la verdad no lo dude, fue en el 2007 y el que me llevó fue Darío Franco. Me fui sin nada y sin nadie. Yo iba re feliz a México, todo re bien con 21 años y la verdad no sé porque siempre quise irme allá, la gente me trató bien ya que pensé que de aquí daría el brinco a Europa, pero decidí quedarme aquí", manifestó.

No obstante, Mauro Cejas reconoció que jugar lejos de casa fue difícil, pues al principio estaba solo y lejos de su familia en Argentina; sin embargo, agradeció el recibimiento que tuvo en México, al afirmar que "lo arroparon bien", pero sobre todo de parte del entonces director técnico de los Tecos de la UAG, Juan Carlos Leaño.

Asimismo, el exjugador de la Liga MX, también conocido como 'Pitu', habló acerca de los equipos mexicanos que tuvieron la oportunidad de participar en las competencias organizadas por la Conmebol, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, reconociendo que anteriormente, el arbitraje solía favorecer a los equipos de la confederación local.

