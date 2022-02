No va más: Derek Jeter anuncia que dejará su cargo directivo con los Miami Marlins

Miami, Florida.- Este lunes, el expelotero Derek Jeter anunció que dejará el cargo de director ejecutivo de los Miami Marlins, luego de cuatro temporadas en el puesto.

La visión para el futuro de la franquicia es diferente a la que me inscribí para liderar. Ahora es el momento adecuado para que me haga a un lado cuando comience una nueva temporada", manifestó el excampo corto de los New York Yankees en un comunicado.