Qatar 2022: Lo que hay que saber acerca del sorteo para la Copa del Mundo

Doha, Qatar.- Este viernes 1 de abril se realizará el sorteo de la Copa del Mundo 2022, para definir cómo quedarán los grupos y las llaves en el torneo de futbol más importante a nivel de selecciones.

Será a partir de las 9:00 horas de Sonora que los fanáticos del balompié podrán conocer el futuro de su equipo favorito, entre ellos la Selección Mexicana, que desde mañana conocerá quienes serán sus rivales.

Cabe mencionar que el ‘Tri’ estará en el bombo 2, con Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay y Estados Unidos, países a los que no se podrá enfrentar al menos durante la fase de grupo.

En el primer bombo se encuentra el local, Qatar, además de las selecciones de Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. Senegal, Irán, Serbia, Japón, Polonia, Corea del Sur, Marruecos y Túnez conforman el tercer bombo.

Para el cuarto bombo encontramos a Ghana, Canadá, Arabia Saudita, Ecuador y Camerún; además del ganador del repechaje europeo pendiente (Escocia/Ucrania vs. Gales), el repechaje de Concacaf ante Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) y el repechaje de Conmebol frente a Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos).

La transmisión se hará a través de los canales de Azteca 7, TUDN y Canal 5 este viernes 1 de abril, a las 10:00 horas del centro de México.

Cabe recordar que esta ocasión la XXII Copa Mundial de Futbol Qatar 2022, organizado por la FIFA, se disputará a partir del lunes 21 de noviembre y hasta el 18 de diciembre de este año.

Fuente: Infobae, Staff