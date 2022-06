Exentrenador de Gallos Blancos afirma que violencia en Querétaro "no fue una pelea de barras"

Comparta este artículo

Ciudad Juárez, Chihuahua.- A su llegada al FC Juárez como entrenador, su tercera experiencia al mando de un club de la Liga MX, Hernán Cristante relató su vivencia de la tarde del 5 de marzo del 2022 en el Estadio Corregidora en Querétaro, cuando se presentaron los actos violentos que mancharon al futbol mexicano durante el encuentro de Gallos Blancos y Atlas. El director técnico argentino, que tuvo una breve gestión de 12 partidos al mando del equipo queretano, afirmó que lo que sintió ese día no lo había sentido antes en su trayectoria deportiva, ni siquiera como jugador.

Es el momento más complicado de mi carrera, en Argentina me había tocado vivir cosas con aficionados que nos amenazaron, pero te digo la verdad, nada me causó tanta impresión como lo que pasó en Querétaro, fue algo inaudito y eso no fue una pelea de barras", aseguró el exportero del Toluca, quien llega a Juárez en sustitución de Ricardo 'Tuca' Ferretti para el Apertura 2022.

Cristante recordó que en ese momento, pudo ser testigo del miedo en los rostros de las familias asistentes al partido y ante la inaudita situación que estaba viviendo, solo pensó en ayudar a las personas: "Veía padres con sus hijos golpeados y con sangre, me decían sálvenos que nos quieren matar y al ver violencia más cerca comenzamos a intentar separar y asistir a la gente que podías sin importar la camiseta. Recuerdo los túneles llenos de gente, tuve que abrir parte del vestidor y las oficinas", manifestó.

En su mente, una de las imágenes que quedó grabada es la de una mujer que trató de proteger a su novio y por ello terminó golpeada: "Me acuerdo y me pongo mal, hubo una chica que se lanzó sobre el novio para evitar que lo golpearan y golpearon a la chica, en esos momentos te sientes sólo, fue un caos. Después nos decían asesinos, nos amenazaron y vincularon con gente que no debían, muchos se lavaron las manos y hoy creo la gente que lo está pagando es gente que no tiene la culpa", lamentó.

Finalmente, el ahora entrenador de Bravos reconoció que en ese momento, el estadio de Querétaro no tenía la seguridad necesaria, en ninguna zona: "Se veían conatos de violencia en sectores del estadio y no había seguridad dentro ni fuera de la cancha". Cabe mencionar que por estos actos violentos, se giraron alrededor de 59 órdenes de aprehensión para los sujetos que participaron en la riña masiva, de acuerdo con autoridades de Querétaro, mientras que la Fiscalía de Jalisco, donde juega el Atlas, aseguró a otros tipos más para ser presentados ante la justicia.

