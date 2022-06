Carlos Vela le dice no a la Liga MX: "No era uno de los lugares donde quería seguir mi carrera"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de renovar su contrato hasta 2023, Carlos Vela permanecerá con el Los Ángeles Football Club (LAFC) de la MLS. El futbolista mexicano reveló en conferencia de prensa que mientras negociaba su acuerdo con el equipo estadounidense, tuvo dos ofertas de clubes mexicanos; sin revelar sus nombres, el atacante manifestó que su prioridad era mantenerse en la Unión Americana o Europa, por lo que descartó llegar a jugar a la Liga MX.

Sí, tuve alguna oferta. Hablé con equipos de México, pero como siempre dije, mi primera opción era quedarme en Los Ángeles y si eso no pasaba, ir a Europa era mi segunda opción. Sí tuve acercamientos con equipos mexicanos, pero no los contemplé, no era uno de los lugares principales donde quería seguir mi carrera", señaló.