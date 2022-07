Esposa de Dani Alves responde a acusaciones de medios mexicanos: "Yo no decido su futuro"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El futuro de Dani Alves sigue siendo tema de conversación en México, y ahora la novela suma un nuevo capítulo luego de que la esposa del futbolista brasileño, Joana Sanz, rompiera el silencio luego de que en nuestro país se rumorara que ella sería una gran influencia sobre la decisión que tomará el exjugador del Barcelona acerca de llegar a la Liga MX para jugar con los Pumas de la UNAM.

Varios medios de comunicación en México han apuntado a que la pareja de Alves preferiría que su esposo escogiera a un equipo en su país de origen, Brasil, de donde también tendría algunas ofertas, en lugar de llegar a tierras aztecas. Retomando una publicación de un sitio web, Sanz desmintió todas las versiones que la pintan como la mala del cuento, asegurando que ella no decide sobre el futuro de su marido, y que ella no quiere ir a ningún lugar que no esté dentro de Europa.

Periodistas que si no tienen noticia, se la inventan. Me gustaría saber por qué siempre se le achacan a las mujeres los éxitos, fracasos o decisiones de los hombres. Yo no opino en decisiones que puedan interferir de manera negativa en el futuro de alguien, porque si se da esa negativa, no quiero que miren para mi lado. Otra cosa, ese deseo que me adjudicáis me resulta gracioso ya que nunca tendría como deseo de destino un país fuera de Europa", manifestó en sus historias de Instagram.

Joana agregó que "aquí no depende lo que yo desee o venga mejor, depende el objetivo que tiene por cumplir mi pareja y yo apoyo sobre cualquier cosa; hay que sentirse realizado en la vida y no abandonar nunca los objetivos por comodidad. Así que respeten con el respeto que todos nos merecemos", declaración con la cual dio por terminada su intervención hacia quienes la acusan.

Fotografía: Instagram @joanasanz

Después de eso, el mismo Alves salió en defensa de su esposa, pues en Twitter retomó la publicación para mandar otro mensaje: "No sé qué pasará, pero solo dijo que no inventen… así que no jodan e (y) viva México cab…". Cabe mencionar que el futbolista de 39 años reveló en una reciente entrevista que busca llegar a un equipo que tenga un buen nivel de competitividad y donde pueda ganar más campeonatos para sumar a su ya extenso palmarés a nivel de clubes y selección.

Fotografía: Twitter @DaniAlvesD2

Fuente: Tribuna