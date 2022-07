Cristiano no es convocado contra el Atleti, pero le pone fecha a su regreso con el ManU

Comparta este artículo

Mánchester, Inglaterra.- El drama entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United estaría cerca de terminar, luego de muchos rumores que colocaban al futbolista portugués fuera del club inglés tras no conseguir el boleto a la próxima temporada de la UEFA Champions League. En primer lugar, el atacante no fue convocado para el amistoso que los Red Devils jugarán en Noruega ante el Atlético de Madrid como parte de su gira de preparación.

Esta decisión vendría luego de que el entrenador del equipo, Erik Ten Hag, tomara la decisión de continuar su preparación sin su goleador, ante la complicada relación que mantienen ambas partes por la presunta salida del jugador del club. Sin embargo, Cristiano le puso fecha a su regreso con el equipo al cual regresó la campaña pasada, procedente de la Juventus, y con el cual despuntó su carrera profesional.

Ante el comentario de un aficionado en una publicación en Instagram, CR7 no dudó en responderle que "El domingo, el rey juega", declaración que fue respaldada por un comunicado del United en su sitio web, donde especificó que "Algunos de los ausentes de la convocatoria participarán en el encuentro del domingo contra el Rayo Vallecano", explicaron.

No obstante, no se definió el futuro del 'Bicho' en Mánchester, pues el futbolista lusitano no ha estado presente en los partidos que se han hecho de pretemporada. Cabe recordar que Cristiano externó su deseo de salir del equipo inglés para incorporarse a un club que sí tenga posibilidades de competir por la Champions, y aunque se manejó que el mismo Atleti sería su destino, su alto salario sería el impedimento principal a su llegada, además de su pasado madridista.

Mientras tanto, el Manchester United cerrará su gira de preparación el domingo contra el Rayo Vallecano e iniciará su temporada de la Premier League el próximo 7 de agosto ante el Brighton. Se espera entonces que Cristiano reaparezca con la playera del Manchester United este próximo domingo, más allá de lo que pueda ocurrir con su futuro de aquí a que se cierre el mercado; los que sí están en la lista de convocados son el argentino Lisandro Martínez y el danés Christian Eriksen, los dos refuerzos del United, entre los 21 futbolistas que ten Hag llevará a Oslo, Noruega para el encuentro frente al equipo español.

