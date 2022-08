Increíble: Expelotero queda con el rostro desfigurado tras recibir pelotazo de su propio hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien el beisbol no es un deporte de contacto como el futbol soccer o americano, practicarlo conlleva un riesgo, en primer lugar por lo dura que es la pelota y la velocidad que puede alcanzar al ser lanzada o bateada, así que si eres alcanzado por una, puedes pasarla mal. Esto puede ocurrir incluso aunque seas un profesional, situación que le sucedió al exlanzador Julián Tavárez, quien reveló un accidente que sufrió mientras jugaba.

Aunque diversos reportes apuntaban a que el expitcher de los Medias Rojas de Boston se encontraba grave y en riesgo de perder su ojo izquierdo, el dominicano manifestó en redes sociales este jueves 11 de agosto que todo ocurrió el pasado mes de julio, debido a una fuerte línea en la cara que le impactó directamente en el ojo, mientras tomaba una práctica de bateo con su hijo.

Y es que la noche del miércoles 10, circularon fotografías de Tavárez en donde se le veía golpeado el lado izquierdo del rostro, lo que generó sospechas acerca de su estado de salud y hasta se habló de un presunto ataque de extraños en su país natal: "No estoy incapacitado ni nada de eso. Nadie me ha hecho daño en mi país. Fue un accidente en el play el 19 de julio. Mi hijo Tavárez Jr. pegó una línea para encima de mí y no me dio tiempo… y me pegó en la cara", reveló.

Agregó que el pelotazo le "partió unos cuantos huesos", pero que afortunadamente ya se encuentra bien; relató que al tirar la última pelota escuchó solamente el sonido del bat y que después ya no supo más de él, pues nunca vio la línea arriba de él. Indicó que se sometió a cirugías plásticas para recuperarse y volvió a desmentir haber sido víctima de agresiones.

Julián del Carmen Tavárez, nacido en 1973 en Santiago, República Dominicana, fue un lanzador derecho que debutó en las Grandes Ligas en 1990 con los entonces Indios de Cleveland, y jugó para 10 equipos más: Gigantes de San Francisco, Rockies de Colorado, Cachorros de Chicago, Marlines de la Florida, Piratas de Pittsburgh, Cardenales de St. Louis, Medias Rojas de Boston, Cerveceros de Milwaukee, Bravos de Atlanta, hasta retirarse en 2009 con los Nacionales de Washington. Ganó la Serie Mundial de 2007 con los Red Sox y terminó su carrera con marca de 88-82, con efectividad de 4.46 y 842 ponches.

