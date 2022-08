Golpe a 'Canelo': Por segunda vez, Eduin Caz le cancela y no cantará el Himno Nacional en su pelea

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a que los une una buena amistad, el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, volvió a quedarle mal a Saúl 'Canelo' Álvarez, pues él no será quien cante el Himno Nacional Mexicano en su pelea contra Gennady Golovkin en septiembre, como se había manejado en varios medios de comunicación. Y es que ambos personajes se han reunido en varias ocasiones, lo que llevó a especular que el intérprete tendría el honor de presentarse en Las Vegas, pero esto no será posible.

De acuerdo con la cuenta de Instagram @chamonic3, el cantante se disculpó con el pugilista tapatío, pero no podrá estar presente para la tercera pelea del tapatío contra el kazajo el T-Mobile Arena de Las Vegas el 17 de septiembre, pues la banda del género regional mexicana ya tiene un compromiso agendado ese día: "Actualización: Me informan que hace dos días hablaron Canelo y Eduin Caz, lamentablemente no podrá cantar Eduin en la pelea de Canelo, así que ya están buscando quién será el que entone el himno en su pelea", reveló la fuente.

Fotografía: Instagram @chamonic3

Otras opciones que mencionaron los usuarios fue Julión Álvarez, Alejandro Fernández y Christian Nodal. Cabe mencionar que Álvarez también tenía la intención de que Eduin Caz cantara en la previa de su combate contra el ruso Dmitry Bivol en mayo, pero nuevamente las ocupaciones del intérprete de 'En tu perra vida' le impidieron estar presente; el pasado mes de marzo, ambos compartieron el ring en un entrenamiento, donde el cantante compartió varias fotografías junto al 'Canelo' y su entrenador Eddy Reynoso.

¡Viva México! Un gusto poder entrenar con el Campeón Mundial", expresó Eduin en Instagram; también circularon videos en redes sociales donde se aprecia a los dos hombres entrenar con la música de Grupo Firme de fondo, entre ellos su éxito 'Ya supérame'.

También se ha dicho que el boxeador mexicano quiere que la agrupación se presente en los XV años de su primera hija, Emily Cinnamon Álvarez, para lo cual pagaría 2.5 millones de pesos, algo que no le costaría nada, pues al ser el deportista mejor pagado en México y octavo a nivel mundial, sin problema podría pagar esa cantidad; en su última pelea, se hizo acreedor a 15 millones de dólares, de acuerdo con AP. Recientemente, Canelo acusó de ser "un doble cara" a Golovkin; además dijo que si a él lo califican de "mam…" por sus actitudes, no tiene problema porque es fiel a su esencia y no busca quedar bien con nadie.

