NFL: "Hundido y miserable" se siente Tom Brady por quedarse con los Tampa Bay Buccaneers

Tampa Bay, Estados Unidos.- Tras anunciarse que estará ausente de Tampa Bay por "causas personales", mucho se ha hablado de Tom Brady. Y es que el veterano mariscal de campo pidió un permiso para ausentarse por 11 días de los campos de entrenamiento de los Buccaneers, aunque de acuerdo con el entrenador Todd Bowles, esta solicitud fue programada desde el comienzo de la pretemporada, pues el jugador de 45 años necesitaba lidiar con "cosas personales".

Va a lidiar con algunas cosas personales. Esto es algo de lo que hablamos antes de que comenzara el campamento de entrenamiento. Asignamos este tiempo porque quería entrar y tener química con los muchachos y pasar dos semanas de campamento de entrenamiento, sabiendo que no iba a ir para jugar los dos primeros juegos", explicó.

El coach agregó que el exjugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra no regresará hasta después del juego de preparación ante en Tennessee el 20 de agosto. No obstante, el periodista Ben Volin, de The Boston Globe, quien ha seguido de cerca al quarterback, reveló que esta temporada se le ha visto "hundido y realmente miserable", pues está consciente que se la próxima será una campaña muy complicada para Tampa Bay.

Fotografía: Archivo

Tengo series dudas sobre dónde tiene la cabeza puesta ahora mismo. Fue buenísimo a los 44 y no tengo dudas de que podría serlo también a los 45, pero veo indicios de que su cabeza no está entregada a la causa este año. No soy analista de gestos corporales ni nada parecido, pero estuve en el último entrenamiento de los Bucs y se le veía hundido, realmente miserable", dijo el periodista a Fox Sports.

Por su parte, Albert Breer, de Sports Illustrated, detalló que este tiempo que pidió Brady no tiene nada que ver con una emergencia familiar y a pesar de los rumores, todo está bien con el siete veces campeón del Super Bowl, pues esta era una pausa planeada de antemano entre el jugador y el cuerpo técnico de los Bucaneros, quienes perdieron en su primer partido de pretemporada ante los Delfines de Miami.

Tampa Bay se enfrentará a los Titanes de Tennessee en la segunda semana de la preseason, aunque no se espera que Brady esté disponible para antes de ese encuentro. Se especula que la condición que el veterano de 45 años puso para regresar de su breve retiro de 40 días fue ese tiempo que le ayudará a mantener el equilibrio entre su vida profesional y familiar; la temporada regular para el equipo iniciará el domingo 11 de septiembre ante los Vaqueros de Dallas.

