¿Mala influencia? Técnico del Manchester United arremete contra Cristiano Ronaldo por está razón

Londres, Reino Unido.- Una de las figuras más polémicas del fútbol internacional es Cristiano Ronaldo quien no solo ha sobresalido por su desempeño en la cancha y los títulos que ha conquistado, sino que también ha estado envuelto en ciertos escándalos en especial luego de su regreso al Manchester United donde primero tuvo una mala reacción contra un niño de 12 años a quien le dio un fuerte golpe en la mano y ahora parece que su actitud también ha tenido una mala influencia con el resto del equipo.

En ese sentido, el técnico Erik Ten Hag lamentó que su forma de actuar durante el partido amistoso ante el Rayo Vallecano no haya sido la mejor pues luego de reportarse de nueva cuenta con la escuadra y tener un primer tiempo sin jugadas relevantes, la decisión de cambiarlo por un mejor elemento no fue bien tomada por CR7 quien pese a que el Manchester United seguía jugando, él ingresó a los vestidores, se duchó y luego de ello, abandonó el Old Trafford, lo cual fue considerado por el entrenador como una actitud "inaceptable" pues incluso, otros elementos lo han replicado.

"Más jugadores hicieron eso. No lo acepto. Absolutamente no. Eso es inaceptable. Les digo esto, que eso es inaceptable. Somos un equipo, somos una plantilla. Tienes que quedarte hasta el final", destacó Erik Ten Hag.

En dicho partido amistoso, Ronado abandonó la cancha y en su lugar ingresó Amad Diallo quien cuenta con apenas 20 años de edad, acción que algunos fanáticos de este deporte apuntaron a que fue bastante dolorosa para el astro del futbol pues al considerar que su participación era irrelevante y un elemento más joven tomaría su puesto, fue motivo suficiente para que no se quedara ni siquiera en el recinto deportivo; on obstante, otros fanáticos han señalado que ha perdido más el suelo y lo mejor es que se retire pues afecta al deporte.

Por su parte, el jugador no ha dado su punto de vista luego de la reciente entrevista que ofreciera Erik Ten Hag al medio Viaplay Sport Nederland; no obstante, no se espera que rompa el silencio pues el Manchester United está por arrancar la temporada contra el Brighton y, sumarle más drama al equipo podría afectar su desempeño en la cancha, lo cual no es un objetivo pues la intención es regresar a la gloria que se ha perdido.

