Muchos piden su exclusión, pero Funes Mori afirma ha "demostrado que puede ir al Mundial"

Ciudad de México.- En los últimos días el nombre de Rogelio Funes Mori se ha hecho tendencia en redes sociales, pues es uno de los 'favoritos' de la afición para ser descartado por el entrenador de la Selección Mexicana Gerardo Martino para estar en el equipo que viajará a participar en el Mundial de Qatar 2022. Por su parte, el jugador de Rayados de Monterrey afirma que tiene seis o siete años sumando los méritos necesarios para disputar el torneo.

En una entrevista con FIFA, el futbolista nacido en Argentina, pero naturalizado mexicano, afirmó que siempre está en los mejores lugares de su posición y ha trabajado para ser considerado por el cuerpo técnico del 'Tri' para asistir a la Copa del Mundo 2022.

Lo que vengo haciendo hace seis, siete años en Monterrey, destacando de la mejor manera, estar bien físicamente, mentalmente, de futbol ya he demostrado y me tengo que seguir demostrando a mí mismo que tengo que mejorar, para ir necesito seguir haciendo las cosas bien, he demostrado que puedo ir a un mundial, todo dependerá de mí", manifestó.