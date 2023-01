Luis Chávez vio a Rayados de Monterrey como un obstáculo para ir a Europa; esto es lo que dijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luis Chávez se mantendrá en Pachuca por el momento, pero el jugador parece tener claro que quiere llegar a jugar en el futbol europeo por lo que no aceptó ninguna oferta de otro club mexicano como la de Rayados de Monterrey, quien intentó ficharlo en este mercado invernal, pero al que rechazó, ya que lo veía como un obstáculo para cumplir su sueño de llegar a alguna liga del Viejo Continente.

José Antonio Noriega, director deportivo del Monterrey, reveló que esa fue la razón por la que ya no continuaron con las negociaciones entre su club y el jugador. "Pachuca me dio luz verde. Negocié con él (Luis Chávez), fue muy sincero y me dijo ‘siento que ir a Monterrey me puede limitar la puerta de ir a Europa’. Es tema cerrado”, reveló el 'Tato' en el programa La última palabra de FOX Sports.

Monterrey recientemente vendió a César Montes al Espanyol, aunque ha sido el único mexicano que han enviado a Europa en los últimos años. Desde que terminó la Copa del Mundo, donde el mediocampista tuzo tuvo una buena actuación, surgieron rumores de que varios equipos lo tenían en la mira; sin embargo, no hubo propuestas formales para concretar su salida en este mercado de pases.

Reducir número de extranjeros, propone Noriega

Por otra parte, José Antonio Noriega aceptó que en el futbol mexicano se debería aspirar a tener más futbolistas del país, por lo que apoyó la posibilidad de que se reduzca el número de jugadores extranjeros y se propicien las oportunidades para más jóvenes puedan formar parte de los diferentes equipos de primera división. Para el 'Tato', un número adecuado de jugadores foráneos sería de cinco.

“Pienso que sería sano reducir la cuota de extranjeros. Mi ideal, en lo individual, deberías pretender que haya mayoría mexicano, no más de cinco. Proyecto 20-30. Generar los espacios para que estos jóvenes muy bien formados. Tenemos que ser capaces de abrir espacios y no tapárselos a chicos que están catalogados como promesa”, declaró en su participación en el programa de televisión.

