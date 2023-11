LeBron James hace historia en triunfo de Lakers al llegar a 39 mil puntos en la NBA

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- LeBron James demostró que se mantiene vigente como una de las figuras del deporte estadounidense y sigue haciendo historia en la National Basketball Association (NBA), pues ahora se convirtió en el primer jugador en llegar a los 39 mil puntos en el mejor basquetbol del mundo durante el triunfo de Los Angeles Lakers 131- 99 sobre el Utah Jazz dentro de la fase de de grupos del torneo de copa denominado 'In Season'.

James anotó 17 puntos para contribuir en la victoria y mantener el invicto de los angelinos, así como llegar a la destacada marca. Durante su gran noche también contribuyó con nueve asistencias y siete rebotes. El basquetbolista de 38 años disputa su temporada 21 dentro de la NBA y ha demostrado que la edad no es un impedimento para seguir haciendo historia en este deporte por lo que apunta a convertirse en una de las figuras históricas.

La temporada pasada ya había superado a una figura histórica como Kareem Abdul-Jabbar y ahora impone una nueva marca que hasta hace poco se veía complicada. Junto a James destacaron también en la victoria Anthony Davis al sumar 26 puntos y 16 rebotes, mientras que D'Angelo Russell se sumó a la fiesta con 20 puntos y ocho asistencias. Austin Reaves colaboró con 19 unidades y Christian Wood lo hizo con 16 puntos.

Créditos: @Lakers

Tras marcar un nuevo hito en la historia del basquetbol, James se mostró todavía sorprendido por lo que había logrado, pero también se mostró feliz por convertirse en el primero en sumar los 39 mil puntos. "Mis compañeros de equipo y entrenadores me felicitaron, (pero) no he tenido la oportunidad de comprender realmente lo que eso significa", contó James en sus primeras impresiones recogidas por la agencia de noticias AP.

“Ha habido tantos grandes jugadores que han pasado por esta liga desde el principio de los tiempos, y tantos grandes goleadores. Ser capaz de lograr algo que sea el primero de cualquier cosa, creo que siempre es genial. Es un momento salvaje, eso es seguro”. agregó LeBron que ahora buscará seguir avanzando en el torneo de la NBA para convertirse junto a su equipo en los primeros ganadores.

Fuente: Tribuna