'Chicharito' Hernández le responde a 'Tuca' Ferretti y recuerda lo que pensaba de la prensa

Ciudad de México.- Luego de que Javier 'Chicharito' Hernández dio una opinión sobre el paso de la Selección Mexicana en este nuevo proceso, Ricardo 'Tuca' Ferretti comentó en un programa de televisión para la cadena ESPN en donde ahora participa que se sentía decepcionado por sus opiniones, al considerar que no es la persona que él había conocido cuando dirigió a la selección nacional hace unos años.

Ante esto, el futbolista mexicano aprovechó sus redes sociales, para dar una respuesta al 'Tuca' en donde primero buscó aclarar diversos puntos sobre lo que expresó de su persona. "Querido Tuca, qué bueno que ya no me ves como la misma persona de hace casi ocho o nueve años que tuvimos la dicha de trabajar juntos, que me dirigiste y conseguimos el pase a la Copa Confederaciones. Qué bueno, porque significa que voy creciendo mucho, ya no soy esa persona", comenzó diciendo Javier.

“Segundo, dijiste que antes era más cabeza y ahora más corazón y tienes la razón y eso me encanta. Tengo solo una vida y no sé cuándo me vaya de este universo y voy a vivir con el corazón por delante, le guste a quien le guste y a quien no", agregó el delantero mexicano que por otra parte se refirió a que el exentrenador de equipos como Cruz Azul, Chivas o Tigres ahora esté trabajando en un medio de comunicación.

Lo anterior debido a que recordó lo que en su tiempo como entrenador opinaba sobre la prensa, aunque solo lo dio a entender, sin mencionar de que se trataba. “Decir que me dirigiste en la Selección es uno de mis grandes logros. Y otra cosa, no es mal plan, pero recuerdo que hace ocho años cómo te expresabas de la prensa y ahora eres parte de ella", le recordó para después celebrar el cambio que hizo.

"Los cambios son chingones. Hay que respetar y cuando las cosas no salen bien, hay que criticar y decir, pero mi punto es que hay formas. Igual uno se puede quejar y que hay formas que todo sea más productivo que negativo”, dijo el 'Chicharito' quien por ahora no tiene un equipo y todavía no ha anunciado algo referente a su futuro como futbolista profesional, aunque se le empieza a relacionar con algunos equipos.

