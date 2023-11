Mainz despide a Anwar El Ghazi por reiterar su apoyo a Palestina y el jugador les responde

Comparta este artículo

Mainz, Alemania.- Pocos días después de que estallara el conflicto entre Israel y Palestina, varios futbolistas comenzaron a posicionarse políticamente, entre ellos el seleccionado de Marruecos, Anwar El Ghazi quien jugaba para el Mainz 05 de Alemania, club que decidió rescindir su contrato por reiterar su apoyo al pueblo palestino. No obstante, el jugador no dejó pasar la oportunidad de responderle a su antiguo club.

El Ghazi había publicado una historia en su cuenta de Instagram en donde a través de un breve texto compartió su postura. En dicho texto se observaba principalmente que hacia referencia a la desigualdad que se observa durante el conflicto y en donde al final se define una clara posición política en favor del pueblo palestino. Esta publicación fue condenada por el Mainz que en un comunicado anunció la separación del jugador.

Más tarde lo reintegró al primer equipo bajo advertencia de que no publicara más su postura política, pero el jugador desatendió la petición y volvió a posicionarse. "No me distancio de lo que dije y apoyo, hoy y hasta mi último aliento, a la humanidad y a los oprimidos", escribió el jugador. Tras esa nueva postura, el club decidió darlo de baja de forma definitiva por lo que tras solo tres juegos disputados dejó de pertenecer al equipo.

"FSV Mainz 05 pone fin a la relación contractual con Anwar El Ghazi y despidió al jugador con efecto inmediato el viernes. El club toma esta medida ante las declaraciones y publicaciones del jugador en las redes sociales", escribió el conjunto alemán en su comunicado. Pero el conflicto entre jugador y club no acabó ahí, pues el futbolista respondió a su despido con un mensaje en el que asegura que lo que está viviendo él no se compara con lo que padecen las personas en la Franja de Gaza.

"Defiende lo que es correcto, incluso si eso significa estar solo. La pérdida de mi medio de vida no es nada en comparación con el infierno que se está desatando sobre los inocentes y vulnerables en Gaza. Detengan la matanza", aseguró El Ghazi. Hasta ahora es la medida más drástica que ha tomado un club ante un futbolista que se posiciona respecto al conflicto, pues anteriormente solo hubo advertencias en los clubes donde se suscitó la misma situación.

