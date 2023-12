Bayern Munich sufre dolorosa goleada de 5-1 ante el Eintracht de Frankfurt (VIDEO)

Comparta este artículo

Frankfurt, Alemania.- El Bayern Munich sufrió una contundente goleada por 5-1 de parte del Eintracht Frankfurt en partido correspondiente a la jornada 14 de la Bundesliga disputado en el Estadio Deutsche Bank Park. Este resultado deja sin posibilidades de subir al liderato al equipo de Múnich que se queda en segundo lugar con 32 puntos, dos por debajo del Bayer Leverkusen que jugará su partido el día de mañana y podría sacar una mayor ventaja.

El Eintracht tenía cinco partidos sin ganar por lo que parecía la víctima, pero desde los primeros minutos se adelantaron en el marcador. Primero fue Omar Marmoush quien al minuto 12 anotó el primer tanto para los locales. Después, al minuto 31, Junior Dina Ebimbe anotó el segundo tanto del juego y cinco minutos más tarde Hugo Larsson puso el tercer tanto. Los visitantes descontaron por conducto de Joshua kimmich quien anotó al minuto 44.

Pero en el segundo tiempo, el Eintracht acabó la goleada cuando al minuto 50, Dina Ebimbe anotó su doblete y después al 60', Angsar Knauff hizo el quinto tanto del juego. Al final, Thomas Müller fue critico y aceptó que el Frankfurt les pasó totalmente por encima, pero por otro lado aseguró que les regresarán el duro golpe que sufrieron y se mostró confiado de cambiar las cosas en el futuro.

"Hay que felicitar al Frankfut, mereció ganar. Nos dieron un repaso en la primera media hora. En la segunda parte, no mostramos la eficacia necesaria para remontar y entonces, por supuesto, también se volvió desagradable por la cantidad. Tiene que haber una reacción, el motor de la rabia tiene que ponerse en marcha, pero no podemos perder la cabeza. Devolveremos el golpe y regresaremos, pero no tenemos mucho tiempo", dijo Müller.

Por su parte, Thomas Tuchel, técnico del equipo aseguró que hubo muchos errores. "No jugamos bien y cometimos demasiados errores. Hoy han sido duramente castigados. Nos castigaron muy duramente por lo que concedimos. Ahora tenemos que preguntarnos cómo puede ser que empecemos un partido así. Desde luego, no tuvimos la pasión, la malicia y la energía necesarias para ganar partidos fuera de casa. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos", declaró en conferencia.

Otros resultados de la Bundesliga:

Unión Berlín 3-1 Borussia Monchengladbach

Wolfsburgo 0-1 Friburgo

Werder Bremen 2-0 Augsburgo

Heidenheim 3-2 Darmstadt

Borussia Dortmund 2-3 RB Leizig

Para mañana:

Stuttgart vs Bayer Leverkusen

Colonoa vs Mainz 05

Fuente: Tribuna