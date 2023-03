'Bofo' Bautista elogia a futbolista del América, pero no lo quiere ver jugar algún día en las Chivas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Adolfo el 'Bofo' Bautista es uno de los jugadores más recordados de las Chivas y quien mantiene muy puestos los colores del equipo de Guadalajara, pese a eso no tuvo problemas en admitir que hay un jugador de América que le llama la atención y destaca por el nivel que ha mostrado en las últimas temporadas, además de que por ser mexicano le parece que debe ser más reconocida su labor.

Henry Martin ha tenido un papel importante en la ofensiva americanista y ha sido el encargado de marcar los goles, por lo que es el delantero del América que el 'Bofo' no duda en reconocer, más porque se trata de un futbolista que destaca en un equipo que a su consideración cuenta con muchos extranjeros y varios de ellos "petardos" por lo que mencionó que eso es para resaltarlo más todavía.

Créditos: Twitter @ClubAmerica

"Es un jugador mexicano y eso hay que destacar, porque si bien está en ese equipo que trae puro extranjero, que antes eran tres o cinco extranjeros de calidad, hoy trae 10 o 15, y muchos petardos. Que esté jugando de titular y sea goleador es destacable. Como mexicano hay que apoyarlo”, dijo Bautista en entrevista con el portal Mediotiempo confiado en que pueda brindar un buen partido este fin de semana.

"También se va a enfrentar a jugadores mexicanos y que están haciendo las cosas bien. Esperemos que puedan dar un partido atractivo y que gane el mejor", añadió el exfutbolista rojiblanco quien pese a sus halagos no le gustaría verlo portando la camiseta del Guadalajara en un futuro debido a ese sentimiento de aficionado que aún mantiene en donde el América es el rival odiado, pues lo considera una falta de respeto.

"No. Yo no soy directivo, pero como Chiva de corazón, a mi no me gusta eso. Es una falta de respeto a los exjugadores y gente que le va a las Chivas. Que traigan americanistas, para mí es una falta de respeto. No ha funcionado, lo vimos anteriormente, han traído a ese tipo de jugadores y no han funcionado", expresó el Bofo sobre esta posibilidad de que portara la playera del Club Guadalajara.

Cabe recordar que Martin estuvo a punto de ser jugador rojiblanco cuando militaba en el Tijuana, pero finalmente ese movimiento no se dio y al final terminó jugando para el América, equipo que también lo catapultó para la Selección Mexicana donde disputó el último Mundial como uno de los delanteros.

Fuente: Tribuna, Mediotiempo