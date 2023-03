¿Por qué no fueron llamados 'Chofis', 'Pocho' Guzmán y 'Chicharito'? Cocca lo aclara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Diego Cocca, director técnico de la Selección Mexicana, presentó su primera convocatoria, en la que incluyó a 34 futbolistas y en la que hubo varias sorpresas y regresos, pero también ausencias de jugadores que parecía que serían tomados en cuenta para este nuevo ciclo. Entre los jugadores que no fueron llamados se encuentran Víctor Guzmán de Chivas, Eduardo López de Pachuca o Javier 'Chicharito' Hernández del Galaxy.

Cocca aclaró que no hay puertas cerradas en la Selección Mexicana por lo que todos los jugadores mexicanos son convocables y aseguró que esta lista no es definitiva por lo que en un futuro quienes no fueron llamados pueden formar parte del equipo si demuestran tener el nivel para la Selección Mexicana por lo que su ausencia no significa que no volverán a ser llamados nunca y expresó que les está dando seguimiento.

"Son decisiones y son gustos y los quiero conocer. Esto no es definitivo. Los 34 que no se sientan que son intocables y los no convocados que no van a ser convocados nunca, sino todo lo contrario. Voy a conocerlos, tomar decisiones, estar cerca de ellos, voy a tener una retroalimentación de lo que necesito que tenga cualquier jugador para pertenecer a la Selección de México y esto es muy dinámico. Todos sabemos que el futbol es muy cambiante, hoy estarán unos, seguramente estarán otros.

"En algunas convocatorias también querré convocar a jugadores que no conozco para conocerlos. Necesito tiempo, trabajo, pero el mensaje que quede bien claro para los jugadores. Los 34 que están hoy es los que están hoy, los que no, son seguidos de cerca para que cuando estén al nivel seguramente los vamos a convocar", expresó el técnico en la conferencia de prensa donde reveló su lista de convocados.

'Chicharito', quien no fue tomado en cuenta en el proceso anterior, se recupera de una lesión y no fue llamado para estos primeros partidos. Además de que no ha estado en actividad desde hace meses ya que la temporada de la Major League Soccer (MLS). "Se ha hablado con muchísimos jugadores. Todos los jugadores mexicanos tienen las puertas abiertas para la selección. He hablado con muchos, incluido el 'Chicharito', que no han sido convocados con esta selección", agregó.

