¿LeBron James se retira? La estrella de la NBA habla sobre su futuro tras eliminación de Lakers

Los Ángeles, Estado Unidos.- Los Angeles Lakers iban por la hazaña de remontar una serie de 3-0 en contra y se quedaron cerca, pero no lo lograron al caer 111-113 ante los Denver Nuggets, solo dos puntos lo separaron de al menos alargar la esperanza a los tiempos extras en un emocionante partido en la Crypto Arena donde por momentos se veía posible llevar la serie hasta el quinto partido todavía.

Nikola Jokic fue de nuevo la figura de los Nuggets al liderar a su equipo con 30 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias. Jamal Murray, le siguió con 25 puntos, tres rebotes y cinco asistencias para alcanzar los puntos suficientes junto a su equipo y llevarse una impresionante triunfo de 4-0 en la Final de la Conferencia Oeste. En tanto que los Lakers lo intentaron desde el principio y tomaron la delantera en los primeros cuartos.

LeBron James se convirtió en el líder con 40 puntos, diez rebotes y nueve asistencias. Mientras que Anthony Davis con 21 puntos, 14 rebotes y una asistencia buscó acompañar a la estrella de los Lakers en la remontada. Pero al final sus esfuerzos no fueron suficientes En el último cuarto solo dos puntos los separaron de ir a tiempo extra, pero Denver aguantó bien la ventaja para confirmar su pase.

Esta dolorosa derrota para LeBron James lo dejó devastado e incluso lo hizo pensar en la posibilidad del retiro de la NBA. Tras el partido, las primeras palabras de James fueron enigmáticas y en las que dejó ver esa posibilidad. "Veremos qué pasa en adelante. No lo sé. Tengo mucho que pensar, para ser honesto", mencionó el jugador quien enseguida confirmó que estaba hablando sobre futuro.

"Solo para mí, personalmente, de cara al futuro con el juego del baloncesto, tengo mucho que pensar", agregó James, quien en la conferencia de prensa posterior, respondió a los cuestionamientos sobre si pensaba retirarse confirmó que si pensaba en si quería seguir jugando abriendo así la posibilidad al retiro. Por otra parte, James todavía cuenta con una año más de contrato con el equipo angelino, pues firmó una extensión antes de la temporada 2023.

De retirarse, LeBron James no podrá cumplir el sueño que tenía de jugar con su hijo Bronny James, quien se encuentra jugando este año en la NCAA y próximamente podría formar parte de la NBA. "Mi último año lo jugaré con mi hijo. Esté donde esté Bronny, ahí estaré yo. Haría lo que fuera por jugar con mi hijo un año. En ese momento no se trata del dinero", dijo en una entrevista para el medio The Athletic.

