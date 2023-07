Reportero hace polémica pregunta sobre jugadoras de Marruecos y obliga a su medio a disculparse

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un momento incómodo se vivió durante la conferencia de prensa de la selección de Marruecos Femenil, luego de que un reportero de la BBC realizara una pregunta al entrenador acerca de la orientación sexual de las futbolistas bajo su mando. El cuestionamiento causó la sorpresa del estratega y también de la jugadora que también participaba, por lo que ambos se voltearon a ver sorprendidos cuando escucharon la traducción.

En su turno para realizar la pregunta, el reportero cuestionó a Reynald Pedros acerca de la orientación sexual de las jugadoras de la selección y sobre cómo era su vida en el país africano, por lo que causó el desconcierto del entrenador y también de la jugadora Ghizlane Chebbak por lo que ambos se notaron sorprendidos, no expresaron ninguna palabra e inmediatamente fueron interrumpidos.

“En Marruecos es ilegal tener una relación homosexual, ¿tienes ustedes alguna jugadora homosexual en la plantilla y cómo es su vida en Marruecos?”, preguntó el reportero de la BBC de Londres y después de unos cuantos segundos de desconcierto, fue interrumpido por la encargada de prensa de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) quien le mencionó que estaba haciendo una pregunta política por lo que no la podía realizar.

El momento fue compartido en video a través de las redes sociales en donde el reportero responde al comentario de la encargada de prensa: "No, no es política. Se trata de personas, no tiene nada que ver con la política. Por favor, deja que responda la pregunta", pero su petición fue descartada. Esto propició que más tarde el medio británico tuviera que ofrecer disculpas al aceptar que su reportero no había hecho un cuestionamiento apropiado.

“Reconocemos que la pregunta fue inapropiada. No teníamos intención de causar ningún daño o angustia”, mencionó el medio británico en una declaración posterior citada por CNN. El cuestionamiento también desconcertó a los medios presentes ya que consideraron que pudo haber puesto en riesgo la integridad de la jugadora y de sus compañeras, pues podrían verse afectadas en su país.

Y es que de acuerdo con Human Rights Watch: “la ley marroquí también penaliza lo que denomina actos de 'desviación sexual' entre miembros del mismo sexo. El artículo 489 del código penal castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con penas de prisión de hasta tres años y multas de hasta mil dirhams (91 dólares)”.

