Rayados de Monterrey celebra el 4 de julio y provoca los MEMES de los usuarios en redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes Estados Unidos celebra su independencia por lo que es un día de fiesta en todo el territorio norteamericano, pero un mensaje inesperado llegó desde el equipo de la Liga MX, Rayados de Monterrey que en su cuenta de Twitter colocó un mensaje alusivo para felicitar a sus fans del otro lado de la frontera, acompañado de una imagen de algunos jugadores con la bandera estadounidense de fondo.

"It’s Independence Day! Happy 4th of July to our Rayados Texanos and all our fans in the USA! (¡Es Día de la Independencia! Feliz 4 de julio a nuestros Rayados Texanos y todos nuestros fans en Estados Unidos)", escribió el equipo regio en su cuenta de Twitter, situación que no dejaron pasar los aficionados quienes se burlaron en las respuestas a la publicación y hasta colocaron algunos memes.

Créditos: Twitter

Algunos seguidores consideraron como fuera de lugar el posteo y las burlas no faltaron en el twitt que ya suma más de 280 mil visualizaciones y más de tres mil interacciones. Con memes e imágenes los usuarios pusieron algo de ingenio a sus respuestas, mismas que han aumentado a lo largo del día. El club también replicó la imagen del 4 de julio en sus otras redes sociales donde la reacción del publico fue similar.

Créditos: Twitter

Rayados se prepara para su partido de la jornada 2 de la Liga MX en donde se enfrentarán al Atlas en el que será su primer partido en casa esta temporada y los jugadores realizaron las prácticas habituales, aunque en esta ocasión también añadieron una partida de padel como se pudo observar a través de sus redes sociales y en las que participaron varios jugadores como Rogelio Funes Mori o Erick Aguirre.

Por otra parte, el plantel se encuentra completo para este partido y este día han surgido rumores de que posiblemente se integre un refuerzo procedente del extranjero más adelante, pues el Monterrey estaría interesado en el brasileño Bruno Souza quien se desempaña como mediocampista y actualmente juega en Palmeiras de Brasil. Su ficha costaría cerca de 3 millones de dólares lo que lo hace accesible para el mercado mexicano.

Fuente: Tribuna