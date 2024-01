'Checo' Pérez hace inesperada confesión a Frankie Muniz, actor de 'Malcom in the Middle'

Comparta este artículo

Charlotte, Estados Unidos.- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez fue entrevistado por Frankie Muniz, quien en la década de los años dos mil protagonizó la serie 'Malcom in the Middle', pero ahora se desempeña como piloto profesional por lo que tuvo un reciente encuentro con el piloto de Red Bull Racing, quien le confesó en qué categoría del automovilismo le gustaría correr si es que no estuviera en la Fórmula 1.

En un curioso momento, Muniz le pregunta: “Si no estuvieras compitiendo en la Fórmula 1, ¿hay alguna serie o tipo de auto que mirarías y dirías: hombre, eso es lo que quiero hacer si no estuviera en la F1?”, a lo que Pérez confesó que le gustaría estar en Nascar, pues le agrada el ambiente estadounidense en el automovilismo, además de que conoce la categoría por su hermano, por lo que le gustaría estar ahí.

“Creo que existen grandes series: Le Mans LMP1 será uno de ellos; Nascar, mi hermano corrió allí en México y Estados Unidos. NASCAR, creo, también es una serie bastante única; corro por un corto período de tiempo en los Estados Unidos y realmente me gusta el ambiente estadounidense, así que creo que será un placer competir en los Estados Unidos”, compartió Pérez a su interlocutor.

Muniz, siempre se mostró interesado en el automovilismo, pero fue en 2008, luego de poner pausa a su carrera que ingresó de lleno al deporte motor. Su gran oportunidad la obtuvo finalmente el año pasado cuando anunció que sería piloto de tiempo completo en la Serie Arca, propiedad de Nascar en donde por un tiempo fue líder de la competencia. Desde entonces su vida profesional gira principalmente en torno al automovilismo.

¿Cuándo regresa la Fórmula 1?

La temporada 2024 de la Fórmula 1 iniciará el próximo 2 de marzo con el Gran Premio de Bahréin que se correrá en el Circuito Internacional en Sakhir. Esta fecha representa uno de los principales cambios en el calendario, pues se la carrera se disputará en sábado. De modo que las prácticas libres y la clasificación también serán acomodadas de tal manera que queden distribuidas en los dos días anteriores.

Fuente: Tribuna