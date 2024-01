Jaime Jáquez Jr. deslumbra en la NBA con una actuación deslumbrante frente a los Lakers

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En una destacada actuación que ha capturado la atención de los amantes de la NBA, Jaime Jáquez Jr., el talentoso jugador mexicano, brilló en el enfrentamiento de Miami Heat contra los Lakers, dejando a LeBron James sin respuestas ante su destreza en la cancha.

El encuentro, que tuvo lugar tras el NBA In-Season Tournament, marcó la tercera derrota consecutiva para los Lakers, sumergiéndolos en una racha negativa desde su victoria en Las Vegas. Con un balance de 17-18, los Lakers se encuentran ahora por debajo del .500, enfrentando una fase complicada en la temporada.

Miami Heat, liderados por Erik Spoelstra y sin la presencia de Jimmy Butler, demostró un dominio claro a lo largo del partido. Utilizando de manera astuta la defensa en zona, Spoelstra desplegó a ocho jugadores, todos contribuyendo con cifras de dobles dígitos en anotación. Tyler Herro destacó como el máximo anotador con 21 puntos y 6 rebotes.

Sin embargo, el protagonismo mexicano lo llevó Jaime Jáquez Jr., quien jugó previamente en Los Ángeles durante su etapa universitaria en UCLA. Contribuyó significativamente al triunfo de Miami Heat con una actuación notable de 16 puntos y 8 asistencias. Su habilidad para sacar de juego a LeBron James durante el partido ha sido elogiada, consolidando su impacto en la liga.

A pesar de los esfuerzos de Anthony Davis, quien rozó el triple-doble con 29 puntos, 17 rebotes y 6 asistencias, la falta de un rendimiento destacado de LeBron James (12 puntos con 6 de 18 en tiros, 6 rebotes y 9 asistencias) contribuyó a la derrota de los Lakers ante un Miami Heat sólido y bien coordinado.

El entrenador de Miami Heat, Erik Spoelstra, no escatimó elogios para Jáquez Jr., destacando no solo su desempeño en la NBA sino también su carrera universitaria en UCLA. Spoelstra resaltó la decisión del mexicano de seguir un camino diferente al no optar por la transferencia o la declaración temprana, mostrando respeto por su desarrollo y su habilidad para asumir roles cruciales en el equipo.

El joven jugador mexicano continúa acumulando logros y admiradores en la NBA, consolidándose como una fuerza a tener en cuenta en la liga. Su versatilidad y habilidades en la cancha están dejando una marca indeleble, y los aficionados anticipan con entusiasmo sus futuras actuaciones que prometen emociones y momentos destacados en el mundo del baloncesto profesional.

Fuente: Tribuna