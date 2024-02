LeBron James: Retiro y Juegos Olímpicos; ¿qué dice el jugador de los Lakers al respecto?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El basquetbolista estadounidense LeBron James, leyenda de la National Basketball Association (NBA), empieza plantearse su futuro. En cuanto a su posible retiro, parece tener decidido que no está en el horizonte inmediato, si bien dijo desconocer cuantas temporadas le quedan, mencionó que todo dependerá de su salud, pero todo indica que se le verá un poco más en el mejor basquetbol del mundo.

"No tengo pensado cuántas temporadas me quedan, sé que no son muchas", mencionó en conferencia el día del All Star Game de la NBA. Lo que si parece tener claro es que se retiraría en los Lakers o al menos es lo que le gustaría. "Soy un Laker, estoy muy feliz y he estado muy feliz siendo un Laker en los últimos seis años, espero que siga de esta manera. No tengo la respuesta sobre cuánto durará y con qué camiseta.

"Espero que (el retiro) sea con los Lakers. Es una gran franquicia y ha tenido a muchos grandes. No sé cómo terminará, pero está llegando el final, está llegando sin duda", expresó James quien en disputó su vigésimo juego en el All Star Game de la NBA en donde destacó al anotar ocho puntos en los 14 minutos en que participó. Por otra parte, habló sobre la posibilidad de formar parte de la selección olímpica este verano.

Estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 como parte del 'Dream Team' de Estados Unidos, dijo que dependerá de como se encuentre de salud. "Me dije al principio de la temporada, cuando me comprometí a disputar los Juegos, que eso dependía de mi salud. De momento estoy sano, estoy bien como para estar en el equipo y para rendir al nivel al que puedo rendir. Todavía queda tiempo, queda un tercio de temporada. No sé qué pasará en la postemporada", expresó.

All Star Game de la NBA rompe récord de puntos

El juego de estrellas de la NBA no decepcionó y destacó por su juego ofensivo que tuvo como resultado la victoria del equipo de la Conferencia Este 211-186 sobre la Conferencia Oeste. Esta es la primera vez que se superan los 200 puntos y es una nueva marca que se rompe desde el 2016 cuando la marca era de 196 puntos para un solo equipo. Además, el total de puntos también supuso una nueva marca, ya que se anotaron 397 por los 374 que se lograron en 2017.

El encuentro dejó felices a los aficionados que pudieron apreciar todo el talento de los mejores exponentes del basquetbol. En este juego, el Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) fue Damian Lillard, quien destacó con 39 puntos para su equipo del Este. “El poder conseguir este tipo de logros, es especial”, dijo Lillard en palabras recogidas por la agencia AP.

Fuente: Tribuna