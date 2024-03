Jugador del Real Madrid, Brahim Díaz, descartaría a España y jugaría por Marruecos

Comparta este artículo

Madrid, España.- El mediocampista ofensivo del Real Madrid, Brahim Díaz habría descartado la posibilidad de jugar con la selección de España y en cambio optará por defender al combinado de Marruecos, país de donde también tiene nacionalidad y que lo ha buscado desde hace tiempo por lo que el futbolista buscará en adelante triunfar con los africanos que en el pasado Mundial de Qatar hicieron historia.

De acuerdo con información del diario español Marca, Díaz habría optado aceptar el llamado de Marruecos debido a que no tenía ya la certeza de ser llamado por España. El jugador no ha sido tomado en cuenta por los últimos entrenadores y además parece que se han negado las autoridades del futbol español a comunicarle si será llamado. Según el diario AS, la Federación Española de Futbol (RFEF) habría accedido a informarle para tomar una decisión.

El mediocampista al parecer quería saber antes que los otros jugadores si estaría en la lista del entrenador Luis de la Fuente del próximo viernes para la fecha FIFA, según el rotativo español. Por su parte, el entrenador de la 'Furia Roja' mencionó que el jugador es libre de tomar sus decisiones, pero que para ser convocado él creía que eran necesarias algunas máximas, entre ellas querer jugar sin condiciones.

"Respeto su postura, cada uno es libre de tomar sus decisiones. Hay tres máximas para ser seleccionable. Una, que pueda jugar con la selección; dos, que quiera hacerlo; y tres, que el seleccionador le convoque. Pero lo más importante es querer, sin exigencias y sin condiciones, en igualdad de derechos y obligaciones con el resto", dijo Luis de la Fuente en un foro en la Universidad Alfonso X, citado por la agencia AFP.

Brahim Díaz nación en Málaga, España y es de ascendencia marroquí. Jugó en las inferiores del Manchester City de Inglaterra, club en el que debutó y tras tres temporadas pasó a jugar para el Real Madrid en donde tuvo poca participación. En 2020 llegó al Milán en donde lució con buenas actuaciones y para la campaña 2023 regresó al cuadro merengue donde ha destacado pese a que no es titular. Con la selección de España ha sido llamado a la categoría Sub 21.

Pero ya ha jugado un partido considerado para la selección mayor cuando tuvieron que tomar el lugar del primer equipo afectado por Covid-19 y se enfrentaron a Lituania. Marruecos ha mostrado interés en él desde hace tiempo, incluso se planteó llamarlo al Mundial de Qatar donde hicieron historia, pero Díaz todavía no estaba seguro.

