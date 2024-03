Diego Cocca señala falta de compromiso en jugadores del Tri tras derrota ante Estados Unidos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras la reciente derrota de la Selección Mexicana ante Estados Unidos en la final de la Concacaf Nations League, el exentrenador del Tri, Diego Cocca, ha expresado su opinión sobre la situación actual del equipo nacional. Cocca, quien estuvo al mando del combinado durante cuatro meses antes de ser cesado, señaló algunas actitudes de los futbolistas mexicanos que, según él, han contribuido a la crisis en el fútbol azteca.

En declaraciones a TUDN, Cocca mencionó la necesidad de un cambio en las mentalidades de los jugadores y la importancia de motivarlos para que realmente deseen obtener logros significativos. El exentrenador reconoció que durante su breve periodo al frente del Tri, faltó un proceso más profundo para lograr este objetivo, y destacó la importancia del conocimiento y la voluntad en el desarrollo de los futbolistas.

Por otro lado, Cocca también abordó la falta de compromiso de algunos jugadores que son convocados al equipo nacional. Según él, algunos futbolistas no están dispuestos a trabajar de manera exigente y prefieren quejarse cuando se les exige un mayor esfuerzo. El extécnico del Tri dejó claro que en su equipo, la dedicación y el trabajo duro son fundamentales, y aquellos que no estén dispuestos a cumplir con estas exigencias no tienen cabida en el equipo.

Cocca enfatizó que el proceso de formación y desarrollo de los jugadores mexicanos requiere tanto del trabajo del cuerpo técnico como de la disposición y compromiso de los propios futbolistas. Aunque reconoció que las quejas pueden ser naturales, subrayó que en su equipo, aquellos que desean formar parte deben estar dispuestos a trabajar arduamente para alcanzar el éxito.

La crítica de Cocca se suma a las voces que han señalado la necesidad de un cambio en la mentalidad y la actitud de los jugadores del Tri. La derrota ante Estados Unidos ha generado un intenso debate sobre el estado actual del fútbol mexicano y las posibles medidas que deben tomarse para mejorar el rendimiento del equipo nacional.

Con la mirada puesta en el futuro, queda por ver cómo las declaraciones de Cocca influirán en el desarrollo y la preparación del equipo mexicano, así como en las decisiones que se tomen para abordar los desafíos que enfrenta el fútbol azteca en la escena internacional.

Fuente: Tribuna