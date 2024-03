'Checo' Pérez partirá desde la tercera plaza en GP de Arabia Saudita; Verstappen, primero

Comparta este artículo

Jeddah, Arabia Saudita.- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez mejoró en su segunda clasificación de la temporada y partirá desde el tercer lugar en la parrilla de salida para el Gran Premio de Arabia Saudita, mientras que la pole position fue de nueva cuenta para Max Verstappen, quien lo logra por segunda vez en esta temporada. En el segundo lugar, estará Charles Leclerc de Ferrari, quien completa el top tres.

Verstappen lució una vez más como el amplio dominador en las diferentes etapas de la clasificación, mientras que Sergio Pérez por momentos estuvo detrás de su compañero de Red Bull, pero hacía el final el monegasco, Charles Leclerc, alcanzó a superarlo para quedarse con el segundo puesto. Detrás del mexicano llegó Fernando Alonso y más atrás Óscar Piatri, Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda y Lance Stroll.

Al final, el mexicano Pérez lamentó no estar en la primera línea de salida. "No pude mejorar en la última vuelta, una lástima no arrancar en la primera línea. Max hizo una gran vuelta y se lo merece; pero a ver qué podemos hacer desde la segunda fila. Será difícil (rebasar a Verstappen y Leclerc), una carrera larga y divertida; las acciones serán muy apretadas", dijo 'Checo' tras la carrera en palabras recogidas por Marca.

Créditos: X @F1

El británico Oliver Bearman, quien sustituyó a Carlos Sainz Jr. este viernes, tuvo una gran clasificación al terminar en el lugar once de la clasificación a solo unas centésimas de distancia del décimo lugar que le hubiera dado la entrada a la Q3. Red Bull Racing nuevamente parte como el equipo favorito para llevarse la carrera de este fin de semana en donde podrían despegarse un poco más en el campeonato.

¿Cuándo es el Gran Premio de Arabia Saudita?

El mexicano Sergio Pérez, último ganador del Gran Premio de Arabia Saudita buscará repetir el podio en la carrera que se celebrará este sábado 9 de marzo en punto de las 11:00 horas tiempo del centro de México (10:00 horas tiempo del Pacífico) en el Jeddah Corniche Circuit. La carrera podrá seguirse en vivo desde México a través de la cadena de televisión de paga de FOX Sports y FOX Sports Premium.

Fuente: Tribuna