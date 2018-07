Árbitro revela cómo fue la expulsión de Zidane del Mundial 2006

Berlín, Alemania.- Una de las imágenes más icónicas en la historia de los Mundiales es el cabezazo del francés Zinedine Zidane al italiano Marco Materazzi en el segundo tiempo de la final de Alemania 2006.

En una plática TED, el argentino Horacio Elizondo, árbitro de esa final de Copa del Mundo, contó la forma en que se desarrolló este hecho, y aceptó que ni él ni sus dos árbitros asistentes vieron la acción.

“En algún momento veo que Materazzi está tirado en el piso a unos 30 o 40 metros. Interrumpo el juego y digo ‘¿qué habrá pasado?’. Le pregunto a mis asistentes por el intercomunicador y los dos me contestan: ‘no vimos absolutamente nada'”, detallo.

Sin embargo, Elizondo detalló que un “ángel de la guarda” fue quien le avisó del cabezazo que había propinado Zidane: fue Luis Medina Cantalejo, español que fungía de cuarto árbitro en dicho encuentro.

“Cuando me decía ‘Horacio, estás en problemas’, aparece mi ángel de la guarda que se llama Luis Medina Cantalejo que era el cuarto árbitro de esa Final. Me dice ‘Horacio, yo he visto, terrible cabezazo de Zidane sobre Materazzi, cuando lo veas en el video del hotel no me lo vas a creer'”, apuntó.

Luego de esto, el silbante argentino decidió expulsar al ’10’ de Francia, selección que a la postre perdió dicha final ante Italia en tanda de penales.