Becky Lynch niega si habrá unificación de títulos femeniles en WWE

Estados Unidos.- Becky Lynch, la campeona femenil por ambas marcas, negó el hecho de que se venga una unificación de los títulos, luego de que ganara una semana antes del evento de Wrestlemania el Campeonato Femenil de SmackDown, para después ganar el título de RAW en el magno evento.

Lynch en una entrevista concedida a Gorilla Position, mostró poco interés en ello:

No, para nada. No, quiero defender ambos campeonatos y no veo un motivo para unificarlos, porque tenemos dos marcas distintas, tenemos Raw y SmackDown. Si volvemos a una sola marca, quizás, pero quizás no, ¡no! ¡No! Soy ‘Becky Two Belts’. Necesito dos cinturones, también me gusta estar aquí para que la gente tenga más cosas por las que luchar".