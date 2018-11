Bronce tardío: Luz Acosta recibe medalla de los Juegos de Londres 2012

Hermosillo, Sonora.- Aunque reconoce que al principio llegó a sentirlo un poco agridulce, la sonorense Luz Mercedes Acosta asegura que el haber recibido la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 la deja plena.

Seis años después de la justa mundial y tras un largo proceso, la hermosillense recibió ayer la presea en el Comité Olímpico Mexicano, de manos de Olegario Vázquez, con lo que ya escribió su nombre en el muro de medallistas olímpicos y en la historia de la halterofilia en México.



"En un principio pude sentirlo un poco agridulce, pero en este momento en el que me puede acompañar mi esposo, mi mamá, mi gente y tener a todos exclusivamente para ti, hay que ver el lado positivo y bueno, seguir disfrutando", explicó.



Tras convertirse en la cuarta medallista olímpica sonorense, Luz Mercedes indicó que precisamente Ana Gabriela Guevara, una de las otras tres preseas para la Entidad, fue quien la motivó a no bajar los brazos en el proceso.



"El tiempo me dio la razón, de estar luchando por mis ideales, por el poder pelear tus derechos, el defender lo que tú consideras que es lo más justo, yo vi cómo Ana Guevara peleó por sus derechos, por todas las arbitrariedades que ella vivía, y ella me dejó un ejemplo", comentó.



A todas las nuevas generaciones de pesistas en Sonora y México, aseguró, les recomienda que jamás se den por vencidas a pesar de que en ocasiones puedan sentir que no son las mejores en alguna competencia.