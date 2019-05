"Desafortunada" califican la actitud de Kyrgios tras ganar torneo entre fiestas

Ciudad de México.- Nick Kyrgios, ganador del Abierto Mexicano de Tenis en su edición 2019, celebrado en Acapulco, Guerrero, reveló que tan pronto terminaban sus partidos, se duchaba, se cambiaba de ropa y se iba de fiesta toda la noche con su grupo de amigos.

Aún así pudo ganar el famoso torneo, durmiéndose por lo menos a las 4:30 horas y sin entrenar demasiado. El australiano así lo dijo en una reciente entrevista:

En Acapulco salí todas las noches y gané el torneo. No me acostaba nunca antes de las 4:30 horas. Tenía que jugar un partido y en el mismo bolso guardaba la ropa que iba a usar para salir a la noche".

Luego de conocerse las polémicas declaraciones del ahora campeón australiano, el director del Abierto Mexicano de Tenis, Raúl Zurutuza, se pronunció al respecto:

No da mala imagen al torneo, el que jugó es él, el torneo se hizo bien, fue un éxito y un torneo increíble. Pero es una declaración desafortunada, hasta irrespetuosa al decir que ganó muy fácil. Pero también es un poquito irrespetuosa para sus colegas, la gente con quien convive, cada quién es responsable de lo que dice, no me cayeron sus palabras nada bien pero no hay mucho que hacer."