Doble de Messi aclara rumores de que se hizo pasar por el futbolista para ligar

Teherán, Irán.- Tener la misma estatura y facciones, y un estilismo de cabello y barba como el del delantero argentino ha supuesto una revolución en la vida de Reza Parastesh, ya conocido como 'el doble iraní de Messi', un apodo confirmado incluso por los futbolistas españoles Xavi Hernández e Iker Casillas.

Pero no todo son risas pues iraní fue recientemente acusado de haberse hecho pasar por Lionel Messi,con el objetivo de poder seducir a 23 mujeres, para posteriormente lograr encuentros sexuales con ellas.

Parastesh confesó lo duro que ha sido para él y su familia lidiar con los falsos señalamientos.

La noticia en los países musulmanes, como donde estoy, es un desastre. No hay problema, esto siempre sucederá, pero fui severamente acosado porque se lanzó todo el mundo sobre mí. Mi familia fue severamente acosada", confesó Reza.

Además, publicó un mensaje en las redes sociales para pedir que no se siga difundiendo la noticia.

Por favor no jueguen con la reputación y credibilidad de la gente. Todos somos conscientes del hecho de que si le pasara algo a alguien, habría algunas quejas y llevaría a mi enjuiciamiento. Eso sería un desastre y una calamidad de proporciones internacionales. Si esta noticia fuera cierta, estaría en la cárcel ahora mismo. No lo creas, no es verdad. Voy a hacer todo lo posible para combatir esto legalmente y asegurarme de que mi nombre quede limpio".